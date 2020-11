Luanda recebe 153 autocarros para melhorar transporte de passageiros na capital

A Empresa de Transportes Colectivos e Urbanos de Luanda (TCUL) beneficiou, nesta quarta-feira, de 153 autocarros, para melhorar o transporte de passageiros da cidade capital.

Os meios foram adquiridos pelo Executivo angolano, através do Ministério dos Transportes, atendendo uma solicitação do Governo da Província de Luanda, no âmbito do programa de reforço em transportes urbanos de passageiros.

Os autocarros, cujos custos de aquisição não foram revelados, têm capacidade para 37 pessoas sentadas e 46 de pé, contra (41 sentados e 34 em pé) dos que estão a ser utilizados actualmente.

Para além dos autocarros, foram, igualmente, entregues outros meios de apoio técnico.

O acto de entrega, orientado pelo ministro dos Transportes, Ricardo D’Abreu, contou com a presença da governadora de Luanda, Joana Lina, e da embaixadora do Reino da Suécia em Angola, Ewa Polano.

Na ocasião, a governadora Joana Lina manifestou-se aliviada pelo facto de a sua jurisdição beneficiar destes meios de transportes que servirão para acudir os munícipes.

Joana Lina manifesta-se “bastante triste” quando encontra paragens abarrotadas de pessoas em horas de ponta, sobretudo nesta fase da pandemia.

“Com a vinda destes autocarros reforça-se a frota na nossa província, aliviando assim o sofrimento de muitos luandenses”, isse.

A governadora pediu à direcção da empresa para que cuide bem dos meios, já que a responsabilidade é de todos, entre responsáveis e trabalhadores.

Antes de entrarem em circulação, de acordo com a governadora, será realizado um encontro de concertação com a direcção da TCUL para se encontrar os métodos e períodos de funcionamento.

Por seu turno, o ministro Ricardo D’Abreu disse que a vinda destes meios responde a uma necessidade da população da província de Luanda.

O governante informou que o ministério tem implementado estas medidas para servir melhor a população, reconhecendo, no entanto, que os meios em causa ainda não resolvem o problema de Luanda, mas ajudam a mitigar a carência.

Para a embaixadora da Suécia, Ewa Polano, é uma alegria que os 153 autocarros de marca Volvo Bus irão circular nas ruas de Luanda.

A diplomata frisou que a Auto Sueco Angola é um importante parceiro e fornecedor do Governo angolano de autocarros, camiões e tantos outros meios da mesma marca.

A TCUL foi criada a 27 de Fevereiro de 1981.

Fonte: Angop