Kanye West recebe mais de 60 mil votos nas presidenciais dos EUA

O rapper Kaney West (43) participou nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 12 estados e recebeu mais de mil em cada um deles, de acordo com dados mais recentes da Associated Press. No total, o rapper recebeu em todo país mais de 60.000 votos, dos mais de 137 milhões contados até agora.

Em Vermont, um estado em que o ex-vice-presidente Joe Biden venceu, ele recebeu mais de 1.200 votos, cerca de 0,3% do total de votos do estado. Em Tennessee, onde o presidente Donald Trump ganhou, Kaney West recebeu mais de 10.000, também cerca de 0,3% dos votos.