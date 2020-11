Índia com 704 mortes e 50.210 novos casos

A Índia contabilizou 704 mortes provocadas pela covid-19 e 50.210 novos casos nas últimas 24 horas, incluindo 6.842 em Nova Deli, que regista um novo máximo pelo segundo dia consecutivo, foi hoje anunciado.

Nova Deli tem atualmente mais de 37 mil casos ativos, na que é considerada a pior vaga da doença na cidade desde março, numa altura em que o balanço diário a nível nacional tem vindo a descer.

O Ministério da Saúde indiano atribuiu o aumento de casos na capital à temporada de festivais religiosos, alertando que a situação pode agravar-se devido ao aumento da poluição.

Desde o início da pandemia, a Índia registou mais de 8,3 milhões de casos de covid-19 (8.364.086), mantendo-se como o segundo país com mais infeções, atrás dos Estados Unidos, atualmente com quase 9,5 milhões.

Com um total de 124.315 mortes, a Índia é o terceiro país do mundo com mais óbitos, a seguir aos Estados Unidos e Brasil, segundo a contagem da universidade Johns Hopkins.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 47,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Fonte: Lusa