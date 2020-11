Governo inicia construção da segunda estrutura administrativa autárquica

O governo angolano iniciou no município de Belas, em Luanda, a construção da segunda estrutura administrativa autárquica, orçado em quatro mil milhões e 415 milhões e 40 mil kwanzas.

A governadora de Luanda, Joana Lina, lançou, nesta quarta-feira, a primeira pedra para a construção do equipamento, na centralidade do Kilamba, que se prevê venha durar 18 meses.

A empreitada, a segunda do género, depois da Catumbela (província de Benguela), lançada em Outubro deste ano, insere-se na carteira de projectos do Ministério da Administração do Território e Reforma do Estado (MATRE), inscrito no Plano Integrado de Intervenção dos Municípios (PIIM).

O empreendimento terá dois pisos e três acessos para funcionamento das áreas das autarquias e administração, 16 departamentos, dois auditórios, um dos quais com capacidade para 86 lugares, escritórios, parque de estacionamento e outras áreas.

O ministro da administração do território, Marcy Lopes, intervindo depois do acto de consignação, disse que esse passo é o resultado de um trabalho de identificação realizado nos 164 municípios do país, que visou localizar e avaliar as infra-estruturas para albergar as autarquias.

Explicou que, em cerca de um ano, foram identificados municípios que não possuem infra-estruturas, a exemplo do Belas e da Catumbela que beneficiam de obras de edificação de raiz. Os demais, que têm estruturas, terão trabalhos de ampliação e de reabilitação de forma a albergar todos os serviços.

De acordo com o cronograma de execução, as próximas infra-estruturas administrativas serão erguidas nos municípios de Saurimo (Lunda Sul), Menongue (Cuando Cubango), Negage (Uíge), Cuito ( Bié), Cuanhama (Cunene) e Cacongo (Cabinda).

Fonte: Angop