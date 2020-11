Forças moçambicanas acusam “alguns deputados” da Renamo de apoio a Junta Militar – comissão

As Forças de Defesa e Segurança têm a perceção de que alguns deputados e membros do principal partido da oposição “apoiam as ações da Junta Militar” da Renamo (Resistência Nacional Moçambicana), refere o relatório de uma comissão parlamentar.

“Existem perceções de que alguns deputados da bancada parlamentar da Renamo na Assembleia da República e outros membros apoiam as ações da Junta Militar”, lê-se num relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade (CACDHL) do parlamento de Moçambique.

A avaliação resulta da “averiguação” que aquele grupo parlamentar fez aos conflitos armados no norte e centro do país, consultada hoje pela Lusa.

Fonte: Lusa