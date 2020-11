David Mendes acusa líder da UNITA de financiar campanhas nas redes sociais

O ex-deputado da UNITA David Mendes acusou hoje o líder do maior partido da oposição, Adalberto da Costa Júnior, de ser o financiador de campanhas de agitação realizadas nas redes sociais.

David Mendes falava em conferência de imprensa, na qual anunciou ter já remetido o pedido formal ao presidente da Assembleia Nacional para a sua saída do grupo parlamentar da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), depois de ameaças de morte que recebeu, sem que a direção do partido se tivesse mostrado solidária.

Questionado sobre se provas sobre a acusação a Adalberto da Costa Júnior, lembrou que é advogado e sabe que não pode acusar sem provas.

“Se eu disser que a manifestação do dia 24 (de outubro), a manifestação do dia 11 (de novembro), a manifestação do dia 4 de fevereiro é programada é porque eu tenho provas, porque eu faço parte do mesmo clube, das pessoas contactadas para fazer a reviravolta”, disse David Mendes, garantindo que faz parte do clube restrito, sem querer citar o nome de outros integrantes.

O advogado afirmou que não vai abandonar o parlamento e passará a agir como deputado não inscrito em nenhuma bancada parlamentar, em respeito às pessoas que o elegeram, fruto do trabalho eleitoral que fez pela UNITA.

A saída do grupo parlamentar da UNITA, justificou o político, deveu-se a uma reflexão profunda sobre aquilo que foi a atitude da direção do partido.

“O facto de se ter publicado na página web da UNITA-Bruxelas, ameaças diretas de morte contra um deputado afeto à bancada parlamentar da UNITA, achei que isso era muito grave e que deveria ter da parte da direção da UNITA um posicionamento firme”, referiu, salientando que não viu esse apoio da direção do partido.

De acordo com o ex-deputado da segunda maior força política do país, a direção do partido tem tomado posicionamentos firmes em muitos outros casos de ameaças de mortes, mas no seu caso, “ao invés de condenarem ainda publicitaram na sua página web”.

“Também lamento a forma como o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, tratou essa questão comigo, achei um desrespeito, acho que se esqueceu que estava a lidar com uma pessoa adulta, política e acima de tudo um chefe de família, (…) até como se estivesse a ralhar com alguém, [isso] acelerou a decisão de abandonar o grupo parlamentar da UNITA”, frisou.

David Mendes sublinhou que o facto de ter apoiado a campanha eleitoral de Alcides Sakala à presidência da UNITA fez com que a nova liderança do partido, à qual ascendeu Adalberto da Costa Júnior no ano passado, o tomasse como um adversário.

“Lamento, porque jamais seria adversário dele, porque não era membro e militante da UNITA. Em momento nenhum teria interesse em ser seu adversário, mas acredito que em democracia apoiamos quem achamos conveniente”, acrescentou.

O político, que garante que uma filiação ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA, partido no poder), está descartada, sempre manifestou que não estava interessado em entrar na UNITA, adiantando que “houve muitas aproximações, muito corredor, muita conversa”, mas nunca manifestou esse interesse porque não podia aceitar ser um militante de base.

David Mendes disse ter assistido a muita pressão no partido para deixar de fazer cometários num programa de televisão (na TV Zimbo), mas, realçou, não foi convidado para fazer “debates políticos”, e sim para comentar factos.

“As pessoas não queriam comentário, queriam debate político, meu entendimento. Aquele espaço não é de debate político, mas de comentário político”, disse, reiterando que “jamais se deverá juntar ao MPLA”, porque a sua luta é de alternância política.

O deputado independente anunciou no domingo a sua saída do Grupo Parlamentar da UNITA, durante o espaço de análise que protagoniza semanalmente na TV Zimbo, alegando ter sido ofendido moralmente e ameaçado de morte por um grupo de jovens, nas redes sociais, por criticar o envolvimento da UNITA na tentativa de manifestação do dia 24 de outubro.

Questionado sobre a informação de que o Movimento Revolucionário está contra si, David Mendes rejeitou, justificando que, na quarta-feira, recebeu apoio de alguns dos seus membros, que afirmaram não admitir “qualquer ameaça contra aquele que eles consideram ser seu pai”.

“Há de facto uma pessoa do Movimento Revolucionário, que está inscrito a partir do Brasil contra mim, só que as pessoas não sabem que essa pessoa está no Brasil a estudar com uma bolsa paga por Adalberto da Costa Júnior”, disse.

“Muito do que há por aí nas redes sociais é pago por Adalberto da Costa Júnior e eu tenho como o provar”, acrescentou.

Numa análise de comparação, David Mendes referiu que, ao contrário da UNITA, no MPLA pode-se escrever qualquer coisa contra o partido ou o seu líder, João Lourenço: “não vai ver militantes ou seguidores do MPLA a fazerem ameaças ou a ofenderem”.

“Mas escreva algo sobre Adalberto Costa Júnior, sobre a UNITA, hão de ver que até ameaças de morte fazem, ofensas mais elementares fazem. Isto não dignifica um partido da dimensão da UNITA”, afirmou.

Na sua intervenção, David Mendes deixou claro que não está em confrontação com o partido, mas sim com o seu líder, pessoa que o convenceu a ser candidato pela UNITA ao parlamento, frisando que é necessário uma reflexão interna sobre o seu futuro, porque quando membros da comissão política são suspensos por emitir opinião, “esse partido tem que refletir, para não se tornar uma ditadura”.

David Mendes disse também nunca ter aceitado a tentativa de obrigarem os deputados a escrever previamente o que vão dizer na Assembleia Nacional e remeter para a direção apreciar.

Fonte: Lusa