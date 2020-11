Biden se aproxima da Casa Branca, mas contagem de votos prossegue e Trump denuncia fraude

O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, se aproximava da presidência dos Estados Unidos na madrugada desta quinta-feira, depois de vencer a eleição em estados cruciais, mas o presidente republicano Donald Trump denunciou fraude e iniciou vários processos judiciais sobre a apuração dos votos.

Biden acumula 264 votos no Colégio Eleitoral, seis a menos que os necessários para vencer, e Trump 214, depois que os democratas venceram em dois estados-chave na quarta-feira: Michigan e Wisconsin.

Após uma campanha marcada pela intensa polarização, assim como pandemia de covid-19, a crise económica e os protestos, os americanos aguardam o lento avanço da contagem de votos em cinco estados: Alasca (3 votos no Colégio Eleitoral), Geórgia (16), Carolina do Norte (15), Nevada (6) e Pensilvânia (20).

Trump, 74 anos, deixou claro que não aceitará a derrota sem questionar o resultado.

“Vencemos a eleição”, declarou em um discurso na Casa Branca ainda na madrugada de quarta-feira, quando denunciou “fraude”.

A campanha de reeleição do republicano apresentou recursos em Michigan, Pensilvânia e Geórgia e pediu uma recontagem em Wisconsin.

Apesar de Biden, 77 anos, estar mais próximo do número de votos necessário para ser declarado vencedor, Trump ainda tem chances e os Estados Unidos vivem uma situação que não era registada desde a eleição de 2000, uma disputa em que os resultados tampouco foram conhecidos poucas horas depois do fechamento das urnas, como é habitual.

Como aconteceu em 2016 com Hillary Clinton, Biden pode vencer no voto popular e perder a eleição se não conquistar os votos necessários no Colégio Eleitoral.

O número mágico é 270, de um total de 538 do Colégio Eleitoral, o sistema americano de sufrágio universal indireto.

Fonte: AFP