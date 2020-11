Benfica empata com Rangers em jogo em que jogou com 10 mais de 70 minutos

O Benfica empatou hoje com o Rangers (3-3), em encontro da terceira jornada do Grupo D da Liga Europa de futebol, em que igualou nos descontos, depois de ter jogado mais de 70 minutos com menos um jogador.

Goldson colocou o Benfica em vantagem, com um autogolo aos dois minutos, mas o Rangers deu a volta ao marcador por Diogo Gonçalves (24), que marcou na própria baliza, Kamara (25) e Morelos (51), quando jogava em vantagem numérica, por expulsão de Otamendi (19).

Rafa reduziu, aos 77 minutos, e Darwin Nuñez, aos 90+1, empataram para os ‘encarnados’, que estão no segundo lugar do agrupamento, com os mesmos sete pontos do Rangers, mais quatro do que o Lech Poznan, que hoje venceu o Standard Liège (3-1), que ainda não pontuou.

Fonte: Lusa