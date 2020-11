Bélgica faz apreensão recorde de 11,5 toneladas de cocaína no valor de 520 milhões de dólares

A Procuradoria federal belga anunciou, nesta quinta-feira (5), que a polícia conseguiu apreender um recorde de 11,5 toneladas de cocaína pura que se encontrava dentro de um contentor proveniente da Guiana, resultante de uma investigação sobre uma rede internacional de narcotráfico.

De acordo com as fontes judiciárias, a carga foi interceptada no porto de Ambères e seguia para a Holanda.

Numa nota, a Justiça belga estimou o valor de mercado dessa carga em cerca de 450 milhões de euros (520 milhões de dólares).

A interceptação deste carregamento coroou uma investigação iniciada pelas autoridades belgas no final de 2019, com a captura de 2,8 toneladas de cocaína.

Segundo a Justiça belga, foi possível desmantelar uma rede “bem estruturada, que aparentemente era responsável por enviar periodicamente grandes quantidades de cocaína da América do Sul através da Bélgica”.

Finalmente, em 27 de outubro, as autoridades fizeram a inspeção de cinco contentores de dejetos de peças metálicas e, no interior de um deles, encontraram um contentor de aço com a carga de 11,5 toneladas de cocaína.

A captura deste carregamento permitiu a detenção de duas pessoas na Bélgica, e uma terceira, na Holanda, informou a Justiça belga.

