Angola regista 289 novos casos e 84 recuperados

Nas últimas 24 horas, foram registados mais 289 novos casos de contaminação com o novo coronavírus, 84 recuperados e 3 óbitos, informou o Ministério da Saúde no seu mais recente boletim informativo.

Segundo, Franco Mufinda que falava na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19 no país, 233 casos foram registados em Luanda, 22 em Benguela, 17 no Cuanza Norte, 6 em Cabinda, 5 no Cuanza Sul, o mesmo número na província da Lunda Sul e 1 caso na província do Namibe. As idades variam de 4 meses a 81 anos, sendo 179 do sexo masculino e 110 do sexo feminino.

Os casos da província de Luanda, foram notificados nas localidades de Belas, Ingombotas, Samba, Cacuaco, Maianga, Viana, Rangel, Cazenga e Kilamba Kiaxi.

Nas últimas 24 horas, foram registados 3 óbitos, sendo duas mortes na província do Zaire e uma morte na província de Luanda. Dois são do sexo masculino e uma é do sexo feminino, todos angolanos, respetivamente de 54, 62 e 66 anos de idade.

Foram recuperados nas últimas 24 horas, 84 pessoas, sendo 59 em Luanda, 18 na Huíla e 7 na província de Malanje.

Angola contabiliza agora 12.102 casos positivos (+289), dos quais 299 óbitos (+3), 5.350 recuperados (+84) e 6.453 ativos(+202).

Dos ativos, 12 estão em estado crítico, 24 graves, 160 moderados, 358 leves e 5.899 assintomáticos. Nos centros de tratamento, estão a ser seguidos 554 doentes (-22).

Do laboratório, foram processadas nas últimas 24 horas, 2.204 amostras e deste número 289 deram positivo. Em acumulativo, foram processadas até a data 168.959 amostras, das quais 12.102 foram positivas.

Em quarentena institucional estão 436 pessoas e sob vigilância estão 4.071 contactos diretos.