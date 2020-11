Acidentes com minas causam 130 vítimas em todo país

Quarenta e sete acidentes com minas e outros engenhos explosivos foram registados no país, de Janeiro de 2019 a Junho de 2020, causando 130 vítimas, das quais 36 mortos e 94 feridos.

Estes dados foram avançados pelo Ministério da Ação Social, Famílias e Promoção da Mulher (MASFAMU) em nota divulgado à imprensa.

Sem apontar dados comparativos em relação ao período Janeiro de 2018 a Junho de 2019, o MASFAMU diz estar preocupado com o “aumento de acidentes com minas e engenhos explosivos envolvendo, sobretudo, crianças”.

Segundo o MASFAMU, o desconhecimento dos engenhos explosivos e a prática de recolha de metais pela população, para comercializar, são apontadas como as principais causas dos acidentes que ocorrem nos últimos tempos.

Denuncia a prática de cidadãos que recolhem os metais e depois martelam, na tentativa de encontrarem mercúrio no interior do explosivo.

Esta prática, refere, leva ao aquecimento e explosão do explosivo, provocando vítimas com ferimentos e mortos, em várias zonas do país.

Para inverter o quadro actual, o MASFAMU, através do Instituto Nacional de Desminagem (INAD), lançou, em 2019, a Campanha Nacional de Educação e Sensibilização Sobre o Risco de Minas e Outros Engenhos Explosivos.

A campanha resultou na sensibilização, em 2019, de 44.418 cidadãos, dos quais 16.093 meninas, 14.571 rapazes, 7.315 mulheres e 6.439 homens.

Já no primeiro semestre de 2020, sensibilizou-se 39.576 cidadãos, dos quais 16.120 meninas, 16.238 rapazes, 3.926 mulheres e 3.292 homens.

Ainda assim, o MASFAMU afirma que crianças e adultos persistem na prática de recolha de metais, razão pela qual vai promover nesta sexta-feira um encontro de sensibilização.

O encontro, que visa alertar e desencorajar a venda e compra de metais desconhecidos, realiza-se no Distrito Urbano dos Mulembos, envolvendo os agentes proprietários de armazéns e revendedores de metais e alunos.

Fonte: Angop