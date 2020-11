Sonangol garante disponibilidade de combustíveis e nega subida dos preços

A petrolífera estatal Sonangol garantiu hoje a disponibilidade de combustíveis no país e acrescentou que a grande afluência aos postos de abastecimento se deveu a informações falsas sobre uma subida dos preços.

“A grande afluência aos postos de abastecimento, registada nos últimos dias, foi desencadeada por uma informação falsa posta a circular em diferentes meios, insinuando uma suposta subida dos preços dos combustíveis, nos próximos dias”, salientou a Sonangol num comunicado.

A empresa diz que as informações foram divulgadas com o “propósito de gerar distúrbios ao normal funcionamento da distribuição” e especulação de preços, apelando à calma e bom senso e à denúncia dos autores das mesmas “que apenas visam desestabilizar a calma reinante no mercado, com fins inconfessos”.

A Sonangol admite, no entanto, que em algumas regiões do país as chuvas intensas colocam dificuldades ao abastecimento, sobretudo nas províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico.

A petrolífera assegura, no entanto, “máximo empenho para garantir a disponibilidade de combustível”, com aumento da capacidade de transporte rodoviária e ferroviária.

Está também em fase avançada de construção um centro de armazenagem de combustível em Saurimo (Lunda Sul).

A empresa acrescenta que está alinhada “com os órgãos de defesa e segurança, no sentido de se eliminar os focos de contrabando ainda existentes, que afetam, substancialmente, a disponibilidade de combustíveis, sobretudo nas zonas fronteiriças do norte e leste do país”.