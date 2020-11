Parlamento moçambicano discute OE retificativo por causa de pandemia e guerra

O parlamento moçambicano vai discutir hoje e quinta-feira o Orçamento do Estado (OE) retificativo para 2020, motivado pelo impacto da pandemia de covid-19 e de conflitos militares no centro e norte (Cabo Delgado).

“A proposta de revisão tem em vista a incorporação do impacto financeiro da pandemia no OE, tendo em conta o Plano Nacional de Preparação e Resposta da covid-19 que o país está a implementar, que visa minimizar o impacto da doença na esfera económica e social”, lê-se no documento que fundamenta a revisão.

A proposta “visa igualmente incorporar as despesas adicionais para as forças de defesa e segurança decorrente da instabilidade nalgumas zonas de Cabo Delgado e da região centro do país”, acrescenta.

Fonte: Lusa