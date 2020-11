Moçambique regista 81 novos casos e eleva total para 13.283

Moçambique registou, nas últimas 24 horas, 81 novos casos positivos de covid-19, elevando o total para 13.283, num dia em que se registaram também mais 288 pessoas dadas como recuperadas, anunciou o Ministério da Saúde.

Dos casos hoje anunciados, 74 são de nacionalidade moçambicana e sete são estrangeiros, referiu a nota de atualização de dados do ministério.

Moçambique mantém-se com um cumulativo de 95 óbitos, havendo 13.283 pessoas infetadas, das quais 12.979 são de transmissão local e 304 casos são importados.

O documento refere ainda que mais 288 casos são dados como recuperados, elevando o total para 10.983 (82%), com um cumulativo de 489 pacientes internados.

Maputo, capital do país, continua a registar o maior número de casos ativos, com 1.659, seguida da província de Maputo, com 201, e as restantes nove províncias registam menos de 170 casos.

Um total de 194.146 casos suspeitos foram testados em Moçambique, desde o anúncio do primeiro caso, em 22 de março.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 47,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

