França tem mais de 4.000 pacientes nos cuidados intensivos

Os números ligados à pandemia de covid-19 em França voltam a subir com 4.080 pessoas hospitalizadas nos cuidados intensivos, com o país a registar 540 novos pacientes graves nas últimas 24 horas, segundo as autoridades francesas.

O ministro da Saúde, Olivier Véran, já veio assegurar que até ao final da semana o número de camas nos cuidados intensivos vai ser aumentado até 7.000 de modo a fazer face ao aumento de pacientes em estado grave que têm chegado aos hospitais.

França possui entre 5.000 e 6.000 camas nos cuidados intensivos, um número já reforçado durante a primeira vaga da pandemia. Na região parisiense, 92% das camas de cuidados intensivos já estão ocupadas com pacientes infetados pelo vírus.

No total, há 27.511 pessoas em França hospitalizadas devido à covid-19.

Ainda nas últimas 24 horas, morreram 394 pessoas infetadas, elevando assim o número de mortos desde o início da pandemia para 38.674.

Os casos detetados continuam também a aumentar de forma exponencial diariamente, tendo sido identificados esta quarta-feira 40.558 novos infetados. Já foram confirmados em França 1.543.321 casos de covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 47,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

