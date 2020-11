Biden vence no Michigan, arrebatando outro estado onde Trump venceu em 2016

O democrata Joe Biden venceu no crucial estado do Michigan, segundo projeções de veículos da mídia nesta quarta-feira, o que significa que o ex-vice-presidente virou outro estado vencido pelo presidente Donald Trump em 2016.

A CNN e a NBC News projetaram a vitória de Biden no estado do meio-oeste, que inesperadamente foi para Trump por menos de meio ponto percentual em 2016 numa das impressionantes derrotas estaduais sofridas por Hillary Clinton.

Com os 16 votos eleitorais de Michigan, Biden agora tem um total de 264 – seis a menos do número mágico de 270 necessários para ganhar a presidência dos EUA, de acordo com projeções da rede americana.

Fonte: AFP