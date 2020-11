PDAC tem mais de 2 milhões dólares para financiar projectos

Dois milhões e 500 mil dólares norte-americanos é o valor que o projecto de desenvolvimento da agricultura comercial de angola (PDAC) dispõe para financiar os primeiros 13 pequenos e médios produtores agrícolas das províncias de malanje e cuanza norte.

A informação foi prestada, na segunda-feira, pelo coordenador do PDAC, Pedro Valentim Dozi, durante um encontro de concertação com produtores locais, representantes da banca e membros de outros instituições que intervêm no processo de produção agrícola.

Segundo o responsável, o referido financiamento prevê desembolsar até 150 mil dólares norte-americanos as pequenas empresas, ao passo que para as médias empresas o tecto máximo está fixado em um milhão de dólares, valores que começam a ser disponibilizado a partir deste mês.

O PDAC vai financiar 50 por cento de cada projecto, enquanto 40 por cento deve ser obtido por via do crédito bancário e os restantes 10 por cento representa a contribuição do beneficiário, disse a fonte.

Precisou que o financiamento contempla também uma “janela especial” para mitigar o impacto da covid-19 no sector agrícola, nas aludidas províncias.

Explicou que a iniciativa está voltada, essencialmente, a produção de ovos, frangos, milho, soja, feijão e café e conta com as componentes de apoio ao desenvolvimento do agro-negócio, reabilitação de infra-estruturas de produção, fortalecimento da capacidade institucional, melhoria do ambiente do agro-negócio e gestão dos projectos.

Conforme o responsável, estarem em análise 328 planos de negócios, sendo 180 da província do Cuanza Sul, 79 do Cuanza Norte e 69 de Malanje, esta última já com 2 projectos apurados.

Aprovado em 2018 pelo Banco Mundial (BM) com o objectivo de aumentar a produtividade e melhorar o agro-negócio, o PDAC conta com um financiamento global de 230 milhões de dólares norte-americanos, dos quais 130 milhões co-financiados pelo Banco Mundial e 100 milhões pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).

O projecto vai abranger 10 províncias do país até 2024, mas, numa primeira fase, estão apenas seleccionadas às províncias de Malanje, Cuanza Norte e Cuanza Sul, tendo em conta o historial das mesmas na agricultura comercial.

Fonte: Angop