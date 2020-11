Orações por Kamala Harris na cidade indiana de seus ancestrais

Habitantes de uma localidade da Índia, país de origem de parte da família de Kamala Harris, oraram nesta terça-feira (3) pelo triunfo, no outro extremo do globo, da candidata democrata à vice-presidência dos Estados Unidos.

Harris, de 56 anos, nasceu na Califórnia, mas se considera próxima da Índia por meio de sua mãe, a especialista em câncer de mama Shyamala Gopalan.

Seu avô materno, P.V. Gopalan, um importante funcionário público indiano, nasceu na cidade de Thulasendrapuram, no estado indiano de Tamil Nadu.

No templo principal desta cidade, cerca de 60 habitantes rezaram e serviram comida como parte de uma cerimônia. As ruas próximas ao templo foram adornadas com vários pôsteres de Harris, companheira de chapa de Joe Biden, o candidato democrata à presidência.

“A cidade inteira a apoia”, disse um de seus habitantes, Rajesh, à AFP. “Esperamos que ela ganhe. É por isso que estamos oferecendo essas orações aqui”, acrescentou.

“Quando ela vencer, queremos que ela visite esta cidade e venha ao templo. Estamos preparando orações especiais para quando ela vier”, disse Rajesh.

Kamala Harris foi a primeira mulher descendente do sul da Ásia a ser eleita para o Senado dos Estados Unidos.

