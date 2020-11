Bravos do maquis vence “dérbi” do leste

O FC bravos do maquis, do moxico, venceu nesta terça-feira o sagrada esperança, da lunda norte, por 2-1, em partida da terceira e última jornada do torneio em futebol “trumuno fora de época”.

Disputado no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, marcaram pelos maquisardes Macussa, aos 29 minutos, e Liliano, aos 72.

Lúpua, de livre, rubricou o tento de honra da formação Lunda, aos 85`.

Com este resultado, o FC Bravos do Maquis termina a prova na terceira posição com 4 pontos, fruto de uma vitória, um empate e uma derrota, enquanto o adversário é o lanterna vermelha sem pontuar.

Este evento termina com outro “dérbi” entre o Petro de Luanda – 1.º de Agosto, às 18 horas, também no Estádio 11 de Novembro.

O torneio, que decorre à porta fechada, é organizado pela empresa Macro Sport Angola, com o objectivo de proporcionar jogos aos representantes angolanos nas afrotaças.

Fonte: Angop