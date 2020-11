Angola regista 349 novos casos positivos e 58 recuperados

O secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, informou que nas últimas 24 horas, foram registados mais 349 casos positivos, 58 recuperados e 2 óbitos.

Segundo responsável que falava na habitual conferência de imprensa que serve para atualização dos dados sobre a covid-19 no país, 229 casos foram registados na província de Luanda, 36 no Namibe, 34 em Benguela, 27 em Cabinda, 12 na Huíla, 8 no Uíge, 2 no Cunene e 1 no Zaire. As idades variam de 1 a 81 anos, sendo 238 são do sexo masculino e 111 são do sexo feminino.

Os casos de Luanda, foram registados nas localidades de Belas, Cacuaco, Talatona, Maianga, Ingombotas, Rangel, Kilamba Kiaxi, Samba, Sambizanga e Viana.

Infelizmente, nas últimas 24 horas, foram registados duas mortes, sendo uma em Luanda e a outra em Cabinda. Uma é do sexo masculino e a outra é do sexo feminino, as idades são respetivamente de 76 e 78 anos.

“Conseguimos também recuperar nas últimas 24 horas, 58 pessoas na província de Luanda e as idades variam de 2 a 61 anos”, disse Franco Mufinda.

Sendo assim, Angola contabiliza 11.577 casos positivos (+349), 291 óbitos (+2), 5.230 recuperados (+58) e 6.056 ativos (+289).

Dos activos, 16 estão estado críticos, 31 graves, 156 moderados, 363 leves e 5.230 assintomáticos. Nos centros de tratamentos estão a ser seguidos 566 doentes (-6).

No laboratório, foram processadas 2.397 amostras, das quais 349 foram positivas, tendo sido registado uma taxa de positividade de 14.6%.

No total, foram processadas até a data 164.326 amostras, das quais 11.577 foram positivas.

A quarentena institucional controla 360 pessoas e 4.071 contactos diretos estão sob vigilância epidemiológica.

A nível global, a pandemia do novo coronavírus matou pelo menos 1.206.525 pessoas e infetou mais de 46.958.530 em todo o mundo, desde o início da doença em dezembro, segundo os dados mais recentes da Agence France Press (AFP).