Angola estreia-se com derrota na cosafa

A selecção nacional sénior feminina de futebol perdeu nesta terça-feira com a anfitriã áfrica do sul, por 0-2, em jogo da jornada inaugural da taça cosafa (grupo – a), que decorre em port elizabeth.

Angola perdia ao intervalo por 0-1, com golo de Mhlongo aos 40 minutos, sendo que o segundo foi obtido, aos 61`por Dhlamini.

A Selecção Nacional é vice-campeã desta competição, no evento disputado na província de Malanje, em 2011.

As Welwitschias Mirabilis, como também é denominada a selecção feminina, voltam a jogar no dia seis, às 12h30, com as Ilhas Comores, e encerram esta fase inicial no dia nove frente ao Eswatini, às 15h30.

Na outra partida do grupo, a selecção de Eswatini venceu as Ilhas Comores, por 4-2.

Os outros grupos integram: Zâmbia, Malawi e Lesotho (B), Zimbabwe, Botswana e Tanzânia (C).

Composição da Selecção

Guarda-redes – Rita José (Tchapesseca), Domingas Kinanga (Paulo FC) e Sandrina António (CL.S. Esperança).

Defesas – Matondo Matuvova e Carla Afonso (ambas do CL.S. Esperança), Fátima Faria (Kilamba City), Indira Luís, Helena Sassoma, Henriqueta Serrote e Lucinda Domingos (todas do 1º de Agosto).

Médias – Lídia Lubano (CL.S. Esperança), Francisca Gaspar e Ana Afonso (ambas do Kilamba City) e Sara Luvunga (1º de Agosto).

Avançadas – Laurinda Maote (1º de Agosto), Fernanda Teixeira e Teresa Evaristo (as duas do Paulo FC), Cristina Makua (CL.S. Esperança) e Argentina Jorge (Kilamba City).

Fonte: Angop