Jogadores da diáspora preenchem convocatória dos Palancas Negras

Vinte e seis futebolistas, maioritariamente a evoluírem no estrangeiro, foram convocados pelo seleccionador Pedro Gonçalves, para o duplo compromisso com a RDC, de apuramento ao próximo Campeonato Africano das Nações, a disputar-se em 2022, nos Camarões.

Lista dos Convocados

Guarda-redes: Kadu (Sporting de Espinho de Portugal), Antoine Dominique (Petro de Luanda), Hugo Marques (Farense de Portugal)

Defesas: Anderson Lucoqui (Arminia Bielefeld da Alemanha), Bastos (AL Ain/Arábia Saudita), Diógenes (Petro de Luanda), Inácio Santos (U Cluj da Roménia), Jonas Ramalho (Girona de Espanha), Jonathan Buatu (Sint-Truiden da Bélgica), José Matuwila (Petro de Luanda), Núrio Fortuna (Gent da Bélgica), Paizo (1º de Agosto).

Médios: Fredy (Antalyaspor dav Turquia), Edgar André (FC Sion da Suíça), Felício João “Milson” (Marítimo), Herenilson (1º de Agosto), Show (Boavista de Portugal), Valdomiro Estrela (sem clube).

Na corrida a esta prova africana, Angola joga no dia 14 de Novembro com a RDC, para a terceira jornada do grupo D, no terreno do adversário. Já a 17 do mesmo mês, volta a enfrentar o mesmo oponente, no estádio 11 de Novembro, para a quarta ronda.

O combinado nacional, depois de duas derrotas frente à Gâmbia (1-3) e Gabão (0-2), ocupa a última posição do grupo, sem pontuar. Os gambianos e gaboneses lideram, com quatro pontos cada, ao passo que os congoleses estão em terceiro, com dois.

Fonte: Angop