BNA deixa de emitir declarações de responsabilidade de crédito

O Banco Nacional de Angola (BNA) vai deixar de emitir declarações de responsabilidade de crédito a partir de terça-feira, informou a instituição num comunicado divulgado no seu site.

O BNA recomenda por isso aos clientes dos bancos comerciais que se dirijam aos mesmos para solicitar declarações de responsabilidade de crédito para mudança de conta salário; concessão de crédito no sistema financeiro angolano; outras exigências de crédito no sistema financeiro angolano; e obtenção de crédito no exterior.

O BNA informa ainda que “os mutuários, avalistas e garantes têm o direito de ter conhecimento do que a seu respeito conste da CIRC [Central de Informação e Risco de Crédito], devendo, sempre que o pretenderem, solicitar essa informação a qualquer instituição” onde desempenhem este papel.

Fonte: Lusa