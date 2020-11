Antigos combatentes do ANC manifestam-se contra presença de imigrantes no país

A Associação dos Antigos Combatentes Umkhonto we Sizwe (MKMVA, sigla em inglês), o antigo braço armado do Congresso Nacional Africano, partido no poder na África do Sul, manifestou-se hoje contra a presença de imigrantes em Durban, litoral do país, noticiou a imprensa local.

“Estamos aqui para retirar os estrangeiros que vendem mercadorias que não trazem valor para este país. Queremos que apenas sejam sul-africanos a vender aqui”, disse Zibuse Cele ao portal Times Live.

O dirigente do MKMVA na província do KwaZulu-Natal, que liderou hoje um novo protesto contra a presença de comerciantes estrangeiros, desta vez junto a um centro comercial naquela cidade do sudeste do país, acusou o Governo do Congresso Nacional Africano (ANC, sigla em inglês) de “dar prioridade à contratação de imigrantes enquanto que os nacionais têm dificuldade em encontrar trabalho”.

Fonte: Lusa