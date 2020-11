Sobe para 41 o número de mortos de sismo na Grécia e Turquia – novo balanço

O número de vítimas mortais de um sismo na Turquia e na Grécia subiu para 41 e as autoridades temem que exista uma centena de pessoas sob os escombros.

Há quase 900 feridos, indicaram as autoridades turcas em novo balanço.

Na cidade turca de Izmir, que foi atingida pelo terramoto, morreram pelo menos 39 pessoas e outras duas na Grécia. O terramoto no Mar Egeu, entre a costa turca e a ilha grega de Samos, provocou também o desmoronamento de edifícios e inundações.

As duas vítimas na Grécia eram adolescentes que morreram na ilha de Samos, a apenas uma dúzia de quilómetros do epicentro do terramoto de 6,8 de magnitude, que atingiu o Mar Egeu na sexta-feira.

Na Turquia, os números de mortos e feridos são provisórios, porque o trabalho de salvamento ainda continua em Izmir, onde bombeiros municipais e equipas de resgate salvaram 103 feridos presos nos escombros.

O sismo, que foi sentido em Istambul e Atenas e causou um pequeno ‘tsunami’, ocorreu pouco antes das 12:00 (hora de Lisboa) no Mar Egeu, a sudoeste de Izmir.

A magnitude do sismo foi avaliada em 7 na escala de Richter pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos e em 6,8 pelo centro sismológico turco Kandilli.

Fonte: Lusa