Incêndio mata quatro membros da mesma família

Quatro membros da mesma família (pai e três filhos) morreram na manhã deste domingo carbonizados, no bairro 11 de Novembro, em Mbanza Kongo, província do Zaire, em consequência de um incêndio, na residência em que moravam.

O incêndio de pequena proporção foi provocado por presumível negligência e causou morte ao pai, de 40 anos de idade, e aos três filhos, com idades entre os quatro e oito anos, assim como a destruição parcial da residência erguida de material precário (adobe).

O porta-voz do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros na região, António Wakusa, em declarações à Angop, afirmou que os operacionais foram alertados tardiamente e chegaram ao local quando as chamas haviam já consumido parcialmente a casa.

Explicou, entretanto, que os operacionais encontraram recipientes no interior que continham teor de combustível (gasolina), próximo da cozinha, presumindo-se que seja a principal causa da deflagração das chamas.

De acordo com testemunhas, as vítimas armazenavam gasolina no interior da casa, que era comercializada a retalho.

Informaram que, a esposa e um outro filho de 13 anos de idade, que se encontravam ausentes, escaparam desta tragédia.

O porta-voz disse que os danos materiais deste sinistro estão avaliados em mais de 600 mil Kwanzas.

Este é o primeiro incêndio que resultou em vítimas mortais, no presente ano.

Fonte: Angop