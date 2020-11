Huawei projecta energia “verde” nas operadoras móveis

A Huawei, multinacional de equipamentos para redes e telecomunicações, prevê, em 2025, injectar energia verde nas operadoras e ajudá-las a expandir os negócios de forma sustentável.

Com sede na cidade de Shenzhen, província de Guangdong, China, e representações em vários países, incluindo Angola, a multinacional garante continuar a cooperar com operadoras globais para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades trazidas pelo mundo digital.

A Huawei, que realizou nessa sexta-feira, a Conferência Better World da Huawei 2020, sob lema “Digitalização de energia 2025”, em que foram convidados jornalistas de órgãos públicos e privados do país, defende que as operadoras globais devem responder às oportunidades e desafios trazidos pelas mudanças no mundo digital, sob o rápido desenvolvimento da tecnologia digital e da economia digital.

No evento, que albergou especialistas de vários países via online, ficou patente que a construção rápida e em grande escala de 5G e data centers trouxe enormes desafios para a infra-estrutura de energia, como o aumento do consumo de energia, longos períodos de construção e altos custos de operação e manutenção.

Zhou Taoyuan, presidente da Digital Power Product Line, Huawei, referiu que toda a indústria precisa dar maior importância à energia.

Referiu que a energia como alicerce do mundo digital tornou-se uma peça fundamental e um importante ponto de competitividade na economia digital e com o rápido desenvolvimento das tecnologias emergentes, como 5G, nuvem, IA, big data e IoT (Internet das Coisas).

Por sua vez, Liu Baochang, vice-director do Departamento de Energia da Informação, China Mobile Group Design Institute Co. Ltd, que também interveio neste evento, explicou que a instalação de energia existente no local não pode atender às demandas de energia dos locais 5G.

Para si, há uma necessidade premente de reforma e inovação nesta área e a digitalização, sistema de energia 5G inteligente e integrado, permite implantação de rede 5G mais rápida, mais acessível e mais simples.

Com mais de 20 anos de presença oficial no país e 1300 postos de trabalho directos, a Huawei Angola tem estado a apoiar a formação de dezenas de angolanos além do apoio na melhoria dos serviços das TICs.

