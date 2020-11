Endiama antevê redução da produção de diamantes

O presidente do Conselho de Administração da Endiama EP., Ganga Júnior, disse hoje, que a produção de diamantes pode ter uma redução de 20 porcento, ao contrário das perspectivas iniciais para o presente ano económico.

Para o presente ano esperavamos uma produção de 14 milhões de quilates, mas dadas as actuais circunstâncias os números apontam para os 12 milhões, esclareceu.

Em declarações à imprensa sobre o ponto de situação do sector dos diamantes face a pandemia da covid-19, Ganga Júnior avançou que as empresas baixaram o seu nível de produção porque têm em stock elevados volumes da pedra preciosa, devido a escassa procura.

Apesar disso, disse já haver uma certa reabertura do mercado, com alguma procura de diamantes e gradualmente se está a realizar, de forma tímida, algumas vendas.

“Nós tivemos momentos muito maus este ano. Estamos a comercializar, nesta semana, a produção da Sociedade Mineira de Catoca do mês de Maio o que significa que temos elevados stock de diamantes”, sublinhou.

Emprego no sector

Por outro lado, Ganga Júnior referiu que “a indústria mineira não vai dar solução do desemprego no país e em particular nas regiões onde são explorados os diamantes” porque com elevado nível de tecnologia a tendência é que a actividade mineira tenha cada vez menos pessoas.

Contudo, prosseguiu, o que se deve esperar da actividade mineira é no futuro potenciar rendimentos para serem aplicados em outras actividades, fomentando assim o crescimento e o desenvolvimento socioeconómico.

A solução do desemprego no país e em particular na região passa necessariamente pela diversificação da actividade económica, por isso é que trouxemos algumas soluções que passam pelo empreendedorismo e o investimento na agro-pecuária, financiadas pelas empresas diamantíferas, mas sempre com a intervenção da população local”, referiu.

Fonte: Angop