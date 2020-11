Deputado David Mendes pede explicações à UNITA por ameaças de morte

O deputado independente do Grupo Parlamentar da UNITA, David Mendes, denunciou a publicação de um vídeo pela UNITA-Bruxelas que contém ameaças de morte dirigidas a sua pessoa, pedindo um pronunciamento da Direção da UNITA.

Num poste divulgado na sua página na rede social Facebook, David Mendes escreveu o seguinte:

“Aguardo com serenidade o pronunciamento da Direcção da UNITA ao vídeo produzido pela UNITA-BRUXELAS, com ameaças de morte contra a minha pessoa”.

Estas ameaças surgem dias depois de o deputado e também jurista ter participado no programa Revista Zimbo, que teve lugar no domingo (25), um dia após a realização de uma manifestação da sociedade civil, com participação da UNITA, que foi fortemente reprimida pelas forças da Polícia Nacional, em que foram detidos 103 manifestantes incluindo alguns deputados e membros da direção da UNITA.

Durante o programa de análise, David Mendes classificou a participação da UNITA na manifestação como tendo sido um “erro estratégico”.

Jovens indignados com o comentário de David Mendes, ameaçaram queimar-lhe.

“David Mendes traiu a Pátria! David Mendes, vamos encontrar-te e queimar-te porque já não nos representas!”, gritavam jovens num vídeo divulgado pela UNITA-Bruxelas.

David Mendes disse ao Jornal de Angola que só fará um pronunciamento sobre o sucedido depois da direção da UNITA pronunciar-se.

Questionado pelo diário se ainda estaria disponível para continuar a fazer parte do Grupo Parlamentar da UNITA se convidado na próxima legislatura, o jurista respondeu que tudo depende do pronunciamento da direção da UNITA sobre o referido vídeo.