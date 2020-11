D’Agosto invicto no Trumuno Fora de Época

O 1.º de Agosto venceu neste sábado o Sagrada Esperança da Lunda Norte, por 3-2, em jogo da segunda jornada do torneio de futebol “Trumuno Fora de Época”.

Disputado no Estádio 11 de Novembro, em Luanda, os golos dos “militares” foram anotados por Fernando (11 minutos), Moya (24′) e Zini (35′).

Pelos Lundas rubricaram Jó Paciência (15′) e Lima, de grande penalidade (50′).

Com este triunfo, a formação “rubro – negra” lidera a prova com seis pontos, mercê da vitória obtida na ronda inaugural diante do FC Bravos do Maquis (3-1).

Ainda hoje, no segundo desafio desta etapa da competição, o Petro de Luanda empatou a um golo com o FC Bravos do Maquis. Marcaram Wiwi (Maquis), aos 47 minutos, e Manguxi (Petro) aos 53′.

Os “petrolíferos” somam quatro pontos, na segunda posição, mercê do jogo ganho por falta de comparência do Sagrada Esperança, que na altura não tinha o plantel completo na capital do país.

Na terceira e última jornada, no dia três de Novembro, defrontam-se Sagrada Esperança – Bravos do Maquis (15 horas) e Petro de Luanda – 1.º de Agosto (18h).

Este torneio, que decorre à porta fechada, é organizado pela empresa Macro Sport Angola, com o objectivo de proporcionar jogos aos representantes angolanos nas afrotaças.

Fonte: Angop