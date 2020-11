Angola regista 230 novos casos, com Cuanza sul a contribuir com 149 casos

Angola registou nas últimas 24 horas, 230 novos casos e 397 recuperados e dois óbitos, segundo o mais recente boletim informativo do Ministério da Saúde, que revela o surgimento de 149 casos no Cuanza Sul.

De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que falava na habitual conferência de imprensa para atualização dos dados sobre a covid-19 no país, 149 casos foram registados no Cuanza Sul, 56 em Luanda, 11 em Benguela, 7 na Lunda Sul, 3 no Namibe, o mesmo número na província do Huambo e um caso na província do Cuando Cubango. As idades variam de 2 meses a 89 anos, sendo 163 são do sexo masculino e 67 são do sexo feminino.

Referindo-se sobre os 149 casos do Cuanza Sul, o governante disse que os números surgem em sequência de um rastreio feito no Instituto Médio dos petróleos e parte da população, salientando que “medidas de saúde pública foram já tomadas localmente, para de forma temporária se poder suspender as aulas naquela instituição de ensino médio”.

Os casos da província de Luanda, foram notificados nas localidades de Belas, Cacuaco, Cazenga, Kilamba Kiaxi, Ingombotas, Maianga, Rangel, Samba, Sambizanga, Viana e Talatona.

Quanto aos óbitos, o responsável avançou que nas últimas 24 horas, foram registadas duas mortes de covid-19, uma na província do Cuando Cubango e a outra na província de Malanje, sendo que uma é do sexo masculino e a outra é do sexo feminino, respectivamente de 80 e 89 anos.

A boa nova, segundo Franco Mufinda, é que foram recuperados 397 pessoas nas últimas 24 horas, sendo 335 na província de Luanda, 28 na província do Zaire, 26 na província de Cabinda, 7 na província do Bengo e uma pessoa na província da Lunda Sul, com idades compreendidas entre 1 e 85 anos.

Assim sendo, Angola contabiliza 11.035 casos positivos confirmados, dos quais 286 óbitos (+2), 4.920 recuperados (+397), 5.829 ativos (-178).

Dos ativos, 16 estão em estado crítico, 29 graves, 152 moderados, 367 leves e 5.265 assintomáticos. Sendo que 564 doentes (+11) em comparação ao dia anterior, estão a ser acompanhados nos centros de tratamentos.

No laborário, foram processadas nas últimas 24 horas 1.812 amostras, das quais 230 foram positivas. O acumulativo aponta para 159.367 amostras processadas até a data, das quais 11.035 positivas.

A quarentena institucional segue 435 pessoas e 4.071 contactos diretos estão sob vigilância.

A nível global, mais de 46 milhões de pessoas foram infetadas com o novo coronavírus, enquanto 1,19 milhões pessoas morreram da doença em todo o mundo, desde dezembro de 2019, altura em que foi diagnosticado o primeiro caso na China, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse (AFP).