Presidente da Guiné apresenta condolências pessoalmente a José Eduardo dos Santos

O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló apresentou nesta sexta-feira, as suas condolências pessoalmente ao antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, pelo passamento físico do seu genro, Sindika Dokolo, esposo de Isabel dos Santos que faleceu esta quinta-feira no Dubai.

O ato teve lugar em Barcelona, segundo uma publicação feita na página do General Umaro na rede social Facebook.

O presidente da Guiné-Bissau publicou três fotos do seu encontro com José Eduardo dos Santos que reside há algum tempo em Barcelona, por razões de saúde.

O empresário congolês Sindika Dokolo, marido da empresária angolana Isabel dos Santos, morreu nesta quinta-feira no Dubai, quando praticava mergulho.