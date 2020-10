Presidente da CAF testa positivo à Covid -19

O presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Ahmad Ahmad, acusou positivo ao teste à Covid -19, segundo o sítio da instituição.

A matéria, publicada sexta-feira, refere que, após chegada ao Cairo (Egipto), onde se situa a sede da organização, Ahmad apresentou sintomas leves de gripe e se submeteu ao protocolo da Covid -19.

Com o resultado positivo, o responsável fica isolado, em seu hotel, por pelo menos 14 dias.

A CAF refere que as pessoas de contactos, nos últimos sete dias, foram informadas e solicitadas a tomarem as medidas necessárias.

Ahmad Ahmad, de Madagáscar, foi eleito presidente da Confederação Africana de Futebol em Março de 2017, vencendo nas eleições o camaronês Issa Hayatou, que liderava o organismo desde 1988.

Recorde-se que no dia 27 deste mês, a Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA) anunciou que o presidente da organização, Gianni Infantino, também está infectado com o novo coronavírus.

Em comunicado, explica que o dirigente tem “sintomas ligeiros” do vírus e que vai estar em isolamento, pelo menos durante dez dias.

No final desse período, Gianni Infantino vai ser submetido a um novo teste ao coronavírus.

A FIFA esclarece ainda que as pessoas que tiveram contacto directo com Infantino já foram informadas da situação, e aconselhadas a cumprirem com o isolamento e a serem testadas.

Fonte: Angop