Oposição na Tanzânia pede novas eleições e convoca protestos

A oposição na Tanzânia pediu neste sábado a seus militantes que tomem as ruas para protestar contra a reeleição do presidente John Magufuli, que consideram fraudulenta, e pediu a realização de novas eleições.

“Em primeiro lugar, pedimos novas eleições o mais rápido possível. Convocamos manifestações em massa e pacíficas em todo o país até que nossa demanda seja atendida”, disse o presidente do partido de oposição Chadema, Freeman Mbowe, em uma entrevista coletiva conjunta com outro partido opositor, ACT-Wazalendo.

Magufuli foi reeleito com 84,39% dos votos, segundo o resultado definitivo anunciado na sexta-feira, apesar dos protestos da oposição, que denunciou fraudes.

Em simultâneo com as presidenciais foram realizadas às eleições legislativas e, segundo as estimativas parciais, o CCM (Partido da Revolução), no poder desde a independência, tem garantida a maioria absoluta no Parlamento

John Magufuli, 61 anos, chamado de “Bulldozer”, foi eleito em 2015 com um programa radical de combate à corrupção, mas foi acusado de guinada autoritária durante seu primeiro mandato, marcado pela redução das liberdades individuais, de acordo com muitos ativistas dos direitos humanos.

Fonte: AFP