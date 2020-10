Mais de 45 milhões de infetados e 1,1 milhões de mortos no mundo

O novo coronavírus infetou mais de 45 milhões de pessoas em todo o mundo desde dezembro de 2019, quando foi diagnosticado o primeiro caso, 1,1 milhões das quais morreram, segundo o balanço diário da agência France-Presse (AFP).

Desde o início da pandemia e até hoje, foram notificados 45.650.850 casos de infeção pelo novo coronavírus, dois terços dos quais (30.425.200) são considerados curados.

Nestes dez meses, 1.189.892 pessoas morreram de covid-19, segundo a agência, que adverte que os números representam apenas parte do número real de casos e de mortes, dadas as diferenças de país para país nos critérios e na capacidade para a realização de testes.

Na sexta-feira, em todo o mundo, foram notificadas 7.365 mortes e mais de meio milhão (558.737) novos casos.

Os países com números mais elevados nas últimas 24 horas são os Estados Unidos, com 919 mortes, a Índia, com 551, e França (545).

Os Estados Unidos mantêm-se como país do mundo mais afetado pela pandemia tanto em número de casos como de mortos, com 229.710 mortes em 9.048.177 casos, 3.578.452 dos quais já considerados curados, segundo a contagem da universidade Johns Hopkins.

Segue-se o Brasil, com 159.477 mortos e 5.516.658 casos, a Índia, com 121.641 mortos em 8.137.119 casos, o México, com 91.289 mortos em 918.811 casos, e o Reino Unido, com 46.229 mortos em 989.745 casos.

O Peru é, por seu lado, o país com a maior taxa de mortalidade por covid-19, com 104 mortes por 100.000 habitantes, seguido da Bélgica (99), Espanha (77) e Brasil (75).

A China, onde foi identificado o primeiro caso de infeção, em dezembro, regista no território continental (sem os territórios de Macau e Hong Kong) um total de 85.973 casos (33 novos contágios nas últimas 24 horas), 4.634 dos quais mortais (zero novos).

Por regiões do mundo, a América Latina e Caraíbas registava hoje 400.599 mortes em 11.259.360 casos, a Europa 276.474 mortes em 10.247.076 casos, os Estados Unidos e Canadá 239.820 mortes em 9.280.176 casos, a Ásia 170.108 mortes em 10.512.093 casos, o Médio Oriente 59.178 mortes em 2.539.533 casos, África com 42.691 mortes em 1.778.088 casos e a Oceânia com 1.022 mortes em 34.530 casos.

Este balanço foi realizado com base em dados divulgados pelas autoridades nacionais de saúde e informações da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Fonte: Lusa