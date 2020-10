Chuva faz dois mortos e destrói hospital no Luau

Duas pessoas morreram, oito feridos, destruição total do hospital municipal, entre outras infra-estruturas, são os dados provisórios das consequências das chuvas fortes que caíram nas últimas 24 horas sobre a sede municipal do Luau, província do Moxico.

A administradora do município fronteiriço do Luau, Filomena Miza Aires, apontou que as chuvas demoliram igualmente um estabelecimento escolar, 15 postos de iluminação pública, armazém do Caminho de Ferro de Benguela (CFB) e numerosas residências de construção precária.

Fez saber que o efectivo dos Serviços dos Bombeiros e Protecção Civil (SBPC) continuam a proceder ao levantamento dos danos resultantes pelas chuvas, assim como a transladação provisória dos doentes do hospital municipal danificado, para uma escola primária.

A responsável disse que foram criadas duas comissões, uma para velar pelo transporte dos doentes e outra trabalha junto das comunidades e autoridades tradicionais no levantamento de vítimas do sinistro.

O governador provincial do Moxico, Gonçalves Muandumba, que se deslocou hoje para o município, encabeça uma comissão técnica que avalia os prejuízos causados pelas chuvas.

Fonte: Lusa