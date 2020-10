Canadá espera receber mais imigrantes para compensar queda causada pela pandemia

O Canadá pretende aumentar significativamente os limites de imigração nos próximos três anos para compensar a queda no número de imigrantes recebidos em 2020 durante a pandemia, anunciou nesta sexta-feira (30) o ministro da pasta.

O país prevê acolher mais de 1,2 milhão de imigrantes entre 2021 e 2023, quase 200.000 a mais do que o teto estabelecido antes da pandemia, disse o titular da pasta da Imigração, Marco Mendicino.

Em 2020, o Canadá terá acolhido apenas uma parte dos 341.000 imigrantes inicialmente previstos, devido à pandemia de covid-19, que provocou o encerramento das fronteiras e a suspensão de voos internacionais, disse o ministro durante uma conferência de imprensa.

A situação deveria voltar à normalidade em 2021, segundo este plano de imigração centrado principalmente no crescimento económico, mas também na reunificação familiar e a acolhida de refugiados.

Para compensar a queda no número de imigrantes em 2020, o governo planea, em particular, conceder residência permanente a trabalhadores temporários, solicitantes de asilo e estudantes estrangeiros que já estão no Canadá.

“Os recém-chegados desempenharam um papel desmedido na nossa resposta à covid-19”, disse Mendicino, homenageando os solicitantes de asilo, que trabalharam na linha de frente em lares para idosos afetados pela pandemia durante a primavera no hemisfério norte.

“Os imigrantes são vitais para nosso sistema de saúde e representam um em cada quatro trabalhadores nos nossos hospitais e lares para idosos”, disse.

Um terço dos donos de negócios no Canadá é imigrante, reforçou.

Em 2019, a imigração representou 80% do crescimento da população do Canadá, um país de 38 milhões de habitantes.

Fonte: AFP