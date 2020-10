BNA recolhe informações sobre impacto da Covid-19

O Banco Nacional de Angola (BNA) está a recolher, com base num inquérito, informações sobre o impacto da Covid-19 nas Pequenas e Médias Empresas (PMEs).

Com esta iniciativa, à semelhança de outros inquéritos já efectuados, o BNA quer obter informações sobre a actividade produtiva e comercial das empresas por forma a auxiliar a sua acção e a tomada de decisões.

Segundo uma nota do Departamento de Comunicação, as pequenas e médias empresas, em Angola, são agrupadas nos diferentes sectores de actividade económica, designadamente agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, indústria transformadora, construção, transporte e armazenagem, comércio, educação, alojamento e restauração, comunicação, informação, entre outros.

Desta feita, para o Banco Central, urge a necessidade do estabelecimento de mecanismos de monitoramento do sistema financeiro e da actividade económica destas, visando antever e tratar situações adversas com serenidade e tempestividade no actual contexto.

O inquérito reportado via online é de frequência mensal e vai até ao 15.º dia do mês seguinte e baseia-se num questionário de “resposta rápida”, sobre o volume de negócios, o número de trabalhadores, a utilização de instrumentos de apoio criados pelo Governo, as disponibilidades de liquidez e o recurso ao crédito.

Fonte: Angop