Reino Unido regista 24 mil infeções, ligeira desaceleração

O Reino Unido registou 274 mortes de covid-19 nas últimas 24 horas e 24.405 novas infeções, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico, mas há sinais de que o ritmo de contágios está a desacelerar.

Na quinta-feira tinham sido registadas 280 mortes, e 23.065 novos casos.

O total acumulado desde o início da pandemia de covid-19 no Reino Unido é agora de 989.745 contágios confirmados e de a 46.229 óbitos registados num período de 28 dias após as vítimas terem recebido um teste positivo.

De acordo com as informações disponíveis, na quarta-feira estavam hospitalizados no Reino Unido 10.708 pacientes com covid-19, dos quais 975 com necessidade de apoio respiratório por meio de ventilador.

Na atualização publicada hoje pelo governo, o índice de transmissibilidade efetivo (Rt) desceu para entre 1,1 e 1,4, o que significa que o crescimento do vírus diminuiu ligeiramente.

Porém, para que o número de casos diminua, o índice deve cair para menos de 1, pois quando está acima a pandemia está a crescer exponencialmente.

Ainda assim, estima-se que mais de 655.900 pessoas no Reino Unido tenham sido infetadas com o novo coronavírus na semana passada, de 17 a 23 de outubro, de acordo com o instituto de estatísticas britânico (ONS, na sigla em inglês).

Os números sugerem que existem agora 51.900 novas infeções por dia, o que corresponde à projeção feita pelos assessores do primeiro-ministro, Chris Whitty e Patrick Vallance em meados de setembro, quando disseram que poderia haver 50 mil casos por dia em meados de outubro.

Apesar da pressão para serem tomadas medidas a nível nacional, o governo britânico continua a defender a estratégia de restrições graduais de acordo com a gravidade dos surtos aplicadas nas regiões afetadas.

A partir de segunda-feira, quase 20% de Inglaterra vai estar sob no nível “muito elevado”, o mais alto de uma escala de três, com a entrada de West Yorkshire, passando a afetar cerca de 11 milhões de pessoas.

