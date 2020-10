Movicel anuncia para novembro o lançamento de um novo serviço “FLEX”

Uma nova oferta de serviços denominada “FLEX” estará disponível partir de 1 de Novembro deste ano, para os clientes da operadora de telefonia móvel, Movicel.

Em Outubro, os clientes da operadora usaram as redes sociais (facebook) para manifestarem-se contra o aumento dos preços do tarifário dos planos mensais, anunciado a 15 de Setembro.

Os planos Takuia e Kargas sofreram mudanças, quer nos minutos quer no preçário, no quadro do plano de transformação da empresa, que justifica a necessidade da melhoria da rede.

Segundo uma nota da direcção de Marketing da Movicel a que a Angop teve acesso, o mundo está cada vez mais dinâmico e à pandemia da Covid-19 alterou de forma radical os hábitos e modo de vida das pessoas, impondo novos desafios às empresas, num mercado altamente competitivo e em constante mudança.

“É neste contexto que a Movicel introduz no mercado angolano um novo conceito nas telecomunicações, flexibilidade. Flexibilidade para que cada subscritor, de acordo com as suas prioridades, tenha um plano de comunicações flexível e à sua medida”, diz a empresa em nota.

O documento explica que os Planos FLEX foram estruturados com preços base a partir de 500Kz, para minutos e mensagens dentro da rede Movicel e como aditivos opcionais, chamadas e mensagens para outras redes e pacotes de dados internet.

Segundo a empresa, com esta inovação, a Movicel procurou corresponder ao pedido de um plano mensal acessível ao poder de compra de todos os clientes, sem, no entanto, anunciar o valor dos novos pacotes.

Fonte: Angop