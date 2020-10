ITA e Microsoft apostam na comunicação corporativa

A Internet Technologies Angola (ITA) em parceria com a Microsoft lançou, nesta sexta-feira, em Luanda, um serviço inovador de telefonia para a plataforma de comunicação corporativa Microsoft Teams.

Este serviço, que estará disponível para computadores e telemóveis, permite, com facilidade, receber chamadas, além de outras funcionalidades.

Segundo o director executivo de operações da ITA, Júlio Jacinto, o Microsoft Teams é uma ferramenta unificada de comunicação e colaboração que combina chat, áudio e vídeo conferências, armazenamento de arquivos e integração de aplicativos no local de trabalho.

“Permitirá o serviço de chamadas telefónicas dos utilizadores do aplicativo para qualquer rede fixa ou móvel, e para qualquer parte do território nacional e do mundo, permitindo juntar em reunião várias pessoas pelo Teams ou por telefone“, explicou o responsável.

Por seu turno, Júlio Jacinto, representante da Microsoft, salientou que a realidade das empresas estão cada vez mais dinâmicas e exigem aplicações que gerem a confiança e agilizem os processos, integrando todos os envolvidos , dividindo funções e responsabilidades.

Já Carlos Silva, director comercial da ITA, acrescentou que as empresas utilizadoras deste serviço podem alcançar uma redução de custos de comunicação até 60 por cento, já que as chamadas dentro da rede ITA não possuem custos adicionais.

No mercado das telecomunicações desde 2005, a ITA possui filias nas províncias da Huíla, Huambo, Namibe, Cabinda e Zaire, com uma força de trabalho de 170 trabalhadores.

No campo internacional, a ITA está implementada nos países da África Austral, com a perspectiva de estender para outros mercados.

Fonte: Angop