Angola e Etiópia abordam retomada dos voos

A cooperação entre Angola e Etiópia no sector aéreo e questões ligadas à retomada dos voos entre Luanda e Addis-Abeba foram abordadas, nesta quinta-feira, na capital etíope.

Para o efeito, o embaixador Francisco José da Cruz reuniu com o vice-presidente para a Planificação Estratégica e Alianças da Ethiopian Airlines, Busera Awel.

Durante a reunião, as duas individualidades falaram ainda sobre o interesse comum relativo à revisão do Acordo de Serviços Aéreos entre os dois países.

Desde o estabelecimento das relações diplomáticas, Angola e a Etiópia assinaram poucos acordos de cooperação, com excepção para as áreas dos serviços aéreos e do comércio.

Entretanto, ambos os governos concluíram e rubricaram o Acordo de Serviços Aéreos Bilaterais, em Maio de 1977, complementado por um Memorando de Entendimento em Setembro de 1998 para permitir às suas respectivas companhias aéreas (TAAG e Ethiopian Airlaines) desenvolverem serviços diários de passageiros e/ou de carga entre as duas capitais.

Este instrumento jurídico estabeleceu também o princípio da revisão e assinatura do Acordo de Serviços Aéreos.

Antes do surgimento das restrições de viagens, causadas pela pandemia da Covid-19, Luanda e Addis-Abeba tinham cinco frequências de voos semanais através de aviões da Ethiopian Airlines.

Fonte: Angop