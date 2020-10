SIC recupera 40 viaturas

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Luanda recuperou, durante este mês de Outubro, 40 viaturas roubadas, cujas características das mesmas já sofreram alterações.

Fazendo o balanço das operações do referido mês, o chefe de Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do SIC Luanda, Fernando Carvalho, sem avançar o número comparativo em relação ao mês de Setembro, aconselhou apenas aos proprietários de viaturas roubadas a consultarem a instituição, para ajudar os efectivos a identificar os seus veículos.

O porta-voz explicou que os marginais fizeram alteração das características dos veículos, trocando os chassis, número do motor e a cor de origem, dificultando assim a localização do verdadeiro proprietário.

Apesar das alterações sofridas, Fernando Carvalho aclarou que fica sempre um registo que o verdadeiro proprietário pode localizar, até mesmo pela chave reserva.

Para além dos veículos, no período em referência, o SIC apreendeu também 14 motorizadas, 104 placas de viaturas no município de Luanda, distrito Urbano da Ingombota, tendo sido desmantelado cinco grupos na sua totalidade e oito parcialmente, que praticavam essa acção naquela zona, culminando com a detenção de 48 supostos marginais.

O responsável contou que as viaturas mais visadas no assalto de placas são de marca Toyota modelo Rav 4, Fortuner, Yaris e Hyundai do modelo Grand i10.

No período em referência foram também apreendidas 10 armas de fogo, sendo seis AKM e quatro pistolas.

Na ocasião, o SIC procedeu à entrega de uma viatura ao seu proprietário, Hermínio Pascoal, que tinha sido roubada no passado dia 22 do corrente mês.

Fonte: Angop