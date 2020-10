Petróleo Brent cai 5% devido a aumento de contágios

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro cotava-se hoje a 37,18 dólares em Londres, menos 5% que no fecho de quarta-feira, devido ao aumento de contágios de covid-19 na Europa e nos Estados Unidos.

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, perdia hoje 5% no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres face a quarta-feira, quando terminou a cotar-se a 39,16 dólares por barril.

O petróleo continua a tendência descendente devido às fortes restrições impostas em numerosos países para travar a segunda vaga da pandemia de covid-19, sobretudo nos Estados Unidos e Europa.

Estas restrições, como as anunciadas na quarta-feira em França, fazem temer uma queda do consumo de petróleo e um desajustamento ao nível da oferta e da procura.

Fonte: Lusa