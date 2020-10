Ministra quer união no ambiente, turismo e cultura

A ministra de Estado para a Área Social, Carolina Cerqueira, destacou, nesta quinta-feira, à necessidade de mais união, espírito de equipa e concertação de sinergias nos sectores do turismo, cultura e ambiente.

Falando na cerimónia de passagem de pastas entre a ministra cessante, Adjany Costa, e o actual ministro Jomo Fortunato, a governante reiterou para a conjugação de ideias e o envolvimento dos quadros do sector, particularmente, nesta fase de inúmeros desafios.

Para Carolina Cerqueira, as consequências da pandemia da Covid-19 está fazer com que as famílias e a população em geral passem por diversas dificuldades, razão pela qual destaca a necessidade da conjugação de esforços.

Neste contexto, acrescentou, é necessário trabalho e unidade, mas sobretudo o diálogo e concertação de ideias para que estes três sectores importantes no quadro da governação tenham, cada vez mais, um papel relevante no desenvolvimento sustentável do país.

A acção do sector, disse, contribuirá para gerar empregos, tendo em conta as valências de cada um dos sectores e sobretudo para que haja mais harmonia e bem-estar social.

“A cada um dos quadros dos sectores aqui representados pedimos que continuem com a mesma responsabilidade colectiva, espírito de missão e muita dedicação “, disse.

Por seu turno, o ministro Jomo Fortunato disse que vai primar pela busca de pontos de contacto comuns entre os três sectores e uma metodologia de trabalho dentro das suas especificidades.

“Temos uma agenda de trabalho que é urgente, com uma gestão aberta e abarca auscultar os técnicos do ambiente, os agentes do turismo, a classe artística e abordar a questão do património cultural”, disse.

Para o ministro, os projectos devem ser continuados, dentre eles o turismo e as suas infra-estruturas, o estado social e crítico dos artistas, entre outros projectos individuais, para gerir as inteligências e valorizar o múltiplo e o controverso.

Fonte: Angop