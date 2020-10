Liga dos campeões: 1º de Agosto isento da pré-eliminar

O 1° de Agosto, campeão nacional, estará isento da ronda preliminar de acesso à fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões de África em futebol, edição 2020/2021.

O facto deve-se ao bom posicionamento actual da equipa militar no Ranking de clubes a nível do continente, onde ocupa a 14ª posição.

Assim sendo, a turma do Rio Seco entrará apenas na única eliminatória de acesso à fase de grupos, a ser disputada entre os dias 20-22 de Dezembro.

Com os campeões angolanos em título estão as formações do Wydad e Raja Casablanca de Marrocos, Al Ahly e Zamalek do Egipto, TP Mazembe e Vita Club, ambas da RDC, Esperance de Tunis, da Tunísia, e Sundowns da África do Sul.

O outro representante angolano nesta prova é o Petro de Luanda, que ocupa o 19º lugar no ranking. Os tricolores vão disputar as pré-eliminares.

Fonte: Angop