Estado de saúde do presidente da Argélia é “estável e não preocupante”

O estado de saúde do presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, de 74 anos, é “estável e não preocupante”, indicou na noite de quinta-feira o seu gabinete em Argel, no dia seguinte ao da sua transferência para a Alemanha.

O transporte de Tebboune foi justificado com a realização de “exames médicos aprofundados”, depois do anúncio de casos suspeitos de infeções com o novo coronavirus na sua equipa.

“O Presidente da República, Abdelmadjid Tebboune, foi submetido a exames médicos aprofundados em um dos maiores hospitais especializados na Alemanha”, segundo um comunicado da Presidência argelina.

Fonte: Lusa