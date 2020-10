Empreendedores preocupados com taxa de juros e prazo de pagamento

Os empreendedores do município de Viana, em Luanda, manifestaram-se preocupados com o período reduzido definido para a devolução do crédito e as altas taxas de juros para a obtenção do financiamento colocado à disposição pelo Fundo de Activo de Capital de Risco Angolano (FACRA).

A preocupação foi manifestado durante um encontro organizado pela Administração Municipal de Viana, com a participação de representantes do FACRA, que visou abordar os moldes de acesso ao financiamento aos micro e pequenos empreendedores.

Durante o encontro, presidido pelo Administrador Municipal, Fernando Eduardo Manuel, foi anunciado a disponibilização de uma linha de credito no valor de quatro mil milhões de Kwanzas, que, por via de um concurso, financiou sete sociedades de micro crédito e uma cooperativa de crédito.

Trata-se das Sociedades Kixicrédito, Multicredito, Fáclcred, Wiliete-Crédito, Kif-Crédito, Nespecred, Gingacred e a Cooperafaje, que serão as responsáveis para a concessão de micro créditos nos 164 municípios do país.

Para o pagamento da divida, que saíra deste financiamento, os candidatos deverão solicitar entre os 50 mil a sete milhões de Kwanzas, por projecto, desde que desenvolvam alguma actividade produtiva e tenham dificuldades de aceder ao financiamento bancário.

Cada um, de acordo com informações prestadas no encontro, deverá escolher a Sociedade e Cooperativa, entre as oito, que oferecer melhores condições, sobretudo, na aplicação da taxa de juros. O tempo para o pagamento da divida é de 18 meses.

Em declarações à Angop, a empreendedora Carla Júlia, manifestou satisfação pela iniciativa, mas apela ao aumento do período de pagamento.

O presidente da Associação dos Comerciais e Industriais e Prestadores de Serviço do Município de Viana, Francisco Kinjango, considera positiva a iniciativa, frisando, no entanto, à necessidade de uma cadeia que deve funcionar para se conseguir negociar e gerar algum lucro.

Realçou que com este apoio do Estado prevê-se melhorias nos negócios dos mais de três mil membros que da associação a nível de Viana.

Por seu turno, o Administrador Municipal, Fernando Eduardo Manuel, disse que o encontro visou, essencialmente, explicar aos empreendedores as condições a serem aplicadas na obtenção do financiamento disponibilizados para todos municípios do país.

O FACRA é um fundo público de investimento empresarial, criado ao abrigo do Decreto Presidencial, vocacionado a investir em micro, pequenas e médias Empresas (MPME), na modalidade do capital de risco.

Fonte: Angop