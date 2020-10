Detido falso agente do SIC em Mbanza Kongo

Um cidadão nacional, de 35 anos de idade, que se fazia passar por efectivo do Serviço de Investigação Criminal (SIC), foi detido esta quarta-feira, no município de Mbanza Kongo, província do Zaire, pela Polícia Nacional.

Em declarações à imprensa, o porta-voz interino da Delegação Provincial do Ministério do Interior, Luís Bernardo, explicou que o suposto operativo de investigação criminal foi detido na Estrada Nacional (EN120), que liga a cidade de Mbanza Kongo à comuna fronteiriça do Luvo.

Em sua posse foram apreendidos, entre outros meios e equipamentos, uma pistola, com o respectivo carregador, um par de algemas, um passe falso do SIC e uma viatura ligeira, presumivelmente furtada em Luanda.

A fonte Informou que no acto da detenção, o acusado tentou subornar os agentes da Polícia Nacional em serviço, com 196 mil Kwanzas, que também foram apreendidos.

O suposto efectivo do Serviço de Investigação Criminal já foi encaminhado ao Ministério Público para a tramitação processual.

Fonte: Angop