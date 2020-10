Cunene terá novo Hospital Geral

A governadora da província do Cunene, Gerdina Didalelwa, anunciou hoje, a construção de um novo Hospital Geral de referência na cidade de Ondjiva.

O novo hospital será erguido no recinto onde tem sido realizado a Feira Agro-pecuária do Cunene, contando com novas especialidades médicas em relação ao actual, cujo bloco operatório ardeu em no dia 5 de Outubro deste ano.

O local onde será erguido o novo hospital é de fácil acesso da Estrada Nacional 105 e no local já há água e energia eléctrica da rede pública.

A construção do novo Hospital Geral no Cunene foi confirmado pela Ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, durante a visita de avaliação do estado do Hospital Geral de Ondjiva, horas depois do incêndio que destruiu completamente a ala de cirurgia e o posto de armazenamento de oxigénio.

Desde o incêndio, o Hospital Geral de Ondjiva transferiu os serviços de cirurgia no Hospital da Missão Católica do Chiulo e encaminhou 200 doentes para os centros de saúde do Onahumba, Cafitu e no Hospital Municipal do Cuanhama, no bairro do Ekuma, arredores de Ondjiva.

O incêndio, que deflagrou por volta das 22h00 num equipamento instalado no telhado do bloco operatório, resultou em explosões das botijas de oxigénio.

Fundado em 1934, o Hospital Geral de Ondjiva é o maior na província do Cunene. Com capacidade de internamento de 250 camas, beneficiou, em 2014, de uma intervenção de melhorias e ampliação.

A unidade conta com sete naves ligado ao internamento, pediatria, maternidade, bloco operatório, banco de urgência, laboratório de microbiologia, sala de tomografia axial computorizada (TAC), farmácia e salas de esperas.

